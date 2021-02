Kamer: kijk naar veilige heropening terrassen

Het demissionaire kabinet moet de komende tijd kijken of het mogelijk is om de terrassen weer onder voorwaarden te openen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sluit zich aan bij die suggestie van CDA en VVD. De Kamer debatteert vandaag over de kleine versoepelingen die het kabinet gisteren aankondigde.

In dat pakket zitten geen versoepelingen voor de horeca. Ondernemers in die sector mogen nog steeds alleen open zijn voor afhaal of bestellingen. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma zag afgelopen weekend dat het daardoor bij strandopgangen en afhaalloketten juist heel erg druk werd. "Mensen zaten dicht bij elkaar op muurtjes te wachten totdat ze aan de beurt waren."

"Is het dan niet veiliger en beter te reguleren als de terrassen weer open mogen?", vroeg Heerma zich af. Hij vroeg het kabinet om dat nadrukkelijk te overwegen en daar uitsluitsel over te geven bij de volgende persconferentie op 8 maart.

Verkiezingen

Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil dat het kabinet gaat kijken wat er misschien toch mogelijk is voor de horeca, want die sector wordt keihard geraakt door de crisis. Hij vroeg ook naar extra steun voor horecaondernemers. D66-fractievoorzitter Jetten vroeg zich eveneens af wanneer de terrassen weer open kunnen.

Wat PVV-leider Geert Wilders betreft gebeurt dat per direct. "Vriend en vijand zijn het erover eens dat buiten de kans op besmetting zo goed als nihil is." Volgens hem hebben horecaondernemers al lang protocollen opgesteld die het mogelijk maken om weer veilig open te gaan.

Wilders sprak van een falende aanpak door het kabinet. "Nu de verkiezingen naderen en de VVD daalt in de peilingen doen ze net alsof we weer onze vrijheid terugkrijgen. Maar dat is misleidend." De versoepelingen zijn volgens hem slechts "een paar kruimels".

Hoger onderwijs

Ook andere oppositiepartijen hekelden het in hun ogen zwalkende beleid van het kabinet. "De willekeur regeert", zei PvdA-leider Lilianne Ploumen. "De massagesalons gaan weer open, maar de universiteiten blijven dicht." Ook GroenLinks en regeringspartijen D66 en ChristenUnie vroegen zich af of de versoepelingen die volgende week gaan gelden voor het voortgezet onderwijs en het mbo ook in het hoger onderwijs van kracht kunnen worden.

Een meerderheid accepteert de verlenging van de avondklok tot 15 maart, maar begrijpt wel dat mensen er boos over zijn. "De premier zei eerst dat het een rotmaatregel was, die als eerste weer zou worden afgeschaft", zei CDA'er Heerma. "De communicatie moet op punten beter."

Demissionair premier Rutte en de ministers De Jonge en Van Ark zullen later vanmiddag op de vragen van de Kamer reageren.