Schmidt en Götze houden moed erin: 'PSV kan altijd iets speciaals'

Mario Götze heeft er nog het volste vertrouwen in met PSV te kunnen doorstoten naar de achtste finales in de Europa League. "We tonen thuis altijd veel power", aldus de spelmaker van de Eindhovenaren.

PSV moet donderdagavond in Eindhoven tegen Olympiakos de 4-2 nederlaag uit de eerste wedstrijd ongedaan zien te maken. "Het wordt moeilijk, maar we hebben dit seizoen pas twee keer in eigen huis verloren. Dus ik heb er zeker vertrouwen in."

Ook een eventuele Griekse tegengoal is donderdagavond geen onoverkomelijk probleem, volgens Götze. "We scoorden afgelopen zondag tegen Vitesse ook drie keer in tien minuten."