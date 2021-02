Van Dissel: door lockdown 41.000 ziekenhuisopnames voorkomen

Het is volgens Van Dissel zeker dat de avondklok daar een bijdrage aan heeft geleverd, maar het precieze effect is volgens hem lastig vast te stellen. Ook is het resultaat van de avondklok volgens de RIVM-voorman niet los te zien van de bezoekbeperking, die op hetzelfde moment werd ingevoerd. Het advies is om maximaal één keer per dag één bezoeker te ontvangen.

De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM benadrukte wel dat het gaat om een grove indicatie, over de periode van half december tot half februari. In die periode werden 14.676 mensen in het ziekenhuis opgenomen en zijn er iets meer dan 2500 IC-opnames geregistreerd.

Van Dissel houdt het erop dat de avondklok en het bezoekadvies hebben geleid tot een 10 procent lager reproductiegetal, dat laat zien hoe het virus zich verspreidt. "Als we met de maatregel stoppen, zal het R-getal fors toenemen", meent Van Dissel.

Meer besmettingen door versoepelingen

De versoepelingen die gisteren werden bekendgemaakt door het kabinet, zoals de gedeeltelijke heropening van middelbare scholen, zullen volgens Van Dissel hoe dan ook leiden tot een toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

De Britse coronavariant speelt daar een belangrijke rol in, zegt de infectioloog. Hij herhaalde dat de klassieke variant minder vaak wordt vastgesteld en dat de Britse variant terrein wint. Het is zeker dat die variant significant besmettelijker is, maar hoeveel, is nog altijd niet bekend.

Onderzoeken laten wisselende percentages zien. Het Duitse Robert Koch Instituut denkt dat de Britse variant minimaal 37 procent besmettelijker is en in Denemarken wordt uitgegaan van 50 tot 74 procent. Het RIVM in Nederland houdt het op een grotere besmettelijkheid van 28 tot 47 procent.

Effect vaccinaties te zien bij oudste leeftijdsgroep

Nu is ook al bij de meeste leeftijdsgroepen een toename te zien van het aantal besmettingen, zegt Van Dissel. Alleen bij de oudste leeftijdsgroepen, van 85 jaar en ouder, is een daling te zien. Die is vermoedelijk het effect van vaccinaties.

Van de thuiswonende 90-plussers heeft tot nu toe 57 procent de eerste prik gehad, zei Jaap van Delden in de briefing. Hij is namens het RIVM verantwoordelijk voor de coronavaccinaties. Als alle geplande afspraken voor de thuiswonende 90-plussers achter de rug zijn, heeft tegen de 70 procent van die groep een eerste dosis toegediend gekregen.

Van Delden zei verder dat het vanaf begin maart ook mogelijk wordt om via internet een afspraak te maken voor een coronaprik. Nu kan dat uitsluitend telefonisch.

Handen wassen

Zijn collega Van Dissel benadrukte, net als in eerdere briefings, dat de basisregels van groot belang zijn bij het indammen van het virus. Het gaat dan bijvoorbeeld om handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij klachten.

Dat heeft ook een positief effect op andere virussen. "Het griepvirus en het RS-virus hebben we dit jaar niet teruggezien", zei Van Dissel. Ook worden bepaalde types hersenvliesontsteking minder vaak waargenomen.