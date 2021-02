Japans olympisch comité adviseert: 'Geen buitenlandse fans op de Spelen'

Het Olympisch Stadion in Tokio - ANP

Het organisatiecomité van Tokio 2020 moet het idee laten varen om buitenlandse fans toe te laten tijdens de Olympische Spelen. Dat dringende advies geeft Kaori Yamaguchi, een vooraanstaand bestuurslid van het Japans olympisch comité. Of het organisatiecomité het advies ter harte neemt, is nog afwachten. Het organisatiecomité van Tokio 2020, dat sinds kort geleid wordt door oud-schaatsster Seiko Hashimoto, heeft voor komende week een buitengewone vergadering belegd. Bij die gelegenheid zal Yamaguchi's voorstel worden besproken. Een mogelijk besluit om overzeese toeschouwers te weren tijdens de Olympische Spelen wordt op z'n vroegst in het voorjaar verwacht. Yamaguchi noemt de risico's die komst van buitenlandse toeschouwers met zich meebrengt, te groot. "Zelfs bij een verhoogde staat van paraatheid zal het niet eenvoudig worden het gevaar van corona-infecties van buitenaf te beteugelen", zei de voormalig judoka tegen Japanse krant Mainichi Shimbun.

In 10 van de 47 prefecturen de noodtoestand "De sporters verblijven in het atletendorp, op die wijze kan hun quarantaine worden gewaarborgd", aldus Yamaguchi, winnares van een gouden medaille in de categorie tot 52 kilogram tijdens de WK van 1984 in Wenen. "Voor supporters geldt dat niet. Zelfs wanneer die, zoals de regering heeft voorgesteld, verplicht een app moeten downloaden om zodoende hun gangen na te kunnen gaan, is het gevaar van nieuwe besmettingen groot."