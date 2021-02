Man uit Weert krijgt 8 maanden cel voor avondklokrellen Eindhoven

Een 35-jarige man uit Weert is veroordeeld tot 8 maanden cel in voor zijn rol bij de avondklokrellen in Eindhoven. Dat heeft de politierechter bepaald.

Naast de celstraf moet hij een schadevergoeding van 9950 euro betalen aan Jumbo. De man had tijdens de rellen eind januari een kassala gestolen uit de supermarkt.

"Het was een uitzonderlijke gebeurtenis", zei de rechter tijdens de zitting. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Herkend door agenten

De 35-jarige Limburger werd aangehouden nadat hij door verschillende agenten was herkend. Hij stond ook terecht voor het gooien van stenen naar agenten en belediging. Ook heeft hij de ME uitgedaagd.

Volgens zijn advocaat was de man met zijn vriendin en kindje in Eindhoven toen de rellen uitbraken. Hij zou hebben gezien hoe iemand klappen kreeg van zeven agenten. De advocaat stelt dat de man uit Weert die persoon alleen maar wilde verdedigen.

De officier van justitie was het daar niet mee eens. "Hij is op verschillende hotspots gezien. Hij stond in de frontlinie. In de gevechtshouding. Hij opereerde schaamteloos, deed niet eens moeite om onherkenbaar te zijn."

De verdachte was niet bij de rechtszaak aanwezig. Ook tijdens de politieverhoren zweeg hij, meldt Omroep Brabant.

Strafblad

De man uit Weert is een bekende van de politie en heeft een strafblad. Hij is eerder onder meer veroordeeld voor geweld tegen de politie. Dat heeft mede de strafmaat bepaald.

Vandaag komen in totaal vijf verdachten voor de politierechter in Den Bosch.