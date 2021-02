Ajax en Spartak bereiken akkoord over transfer Promes

Vlak voor het sluiten van de Russische transfermarkt hebben Ajax en Spartak Moskou een akkoord bereikt over de transfer van Quincy Promes. De 29-jarige aanvaller is onderweg naar Rusland om de transfer af te ronden. Promes zal in Moskou een contract voor drieënhalf jaar tekenen.

De overgang hing al weken in de lucht. De afgelopen wedstrijden zat Pomes al niet meer bij de selectie van trainer Erik ten Hag. Met het aantrekken van Oussama Idrissi speelde Ajax al in op het vertrek van Promes.

De aanvaller kwam in de zomer van 2019 voor een bedrag van ruim 15 miljoen euro over van het Spaanse Sevilla. In 53 wedstrijden voor Ajax was Promes goed voor 22 doelpunten en 6 assists.

Promes speelde eerder tussen 2014 en 2018 met succes voor Spartak, waar ook oud-PSV'er Jorrit Hendrix onder contract staat, voordat hij naar Sevilla verkaste.

Steekpartij

December vorig jaar werd de 29-jarige Promes gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude. Enkele dagen later werd hij vrijgelaten. Hij mag een eventueel proces in vrijheid afwachten.

Promes blijft wel verdachte. Volgens het OM zijn er wel degelijk aanwijzingen dat hij bij de steekpartij betrokken was en is nader onderzoek vereist. Promes ontkent iedere betrokkenheid.