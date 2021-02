Van de Zandschulp profiteert van afmeldingen bij ABN Amro-toernooi

Botic van de Zandschulp maakt volgende week op basis van een wildcard zijn debuut in het hoofdschema van het ABN Amro-toernooi. De nummer 145 van de wereld profiteert van twee afmeldingen in Ahoy.

Van de Zandschulp neemt de wildcard van het Italiaanse talent Jannik Sinner over, omdat de Italiaan door de afmeldingen van zijn landgenoot Matteo Berrettini en de Amerikaan Taylor Fritz automatisch al in het hoofdschema terechtkomt.

"Dat we door de blessure van Berrettini een top-10 speler verliezen is jammer, maar dat Botic nu in het hoofdtoernooi kan starten is dan wel weer goed nieuws", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek.