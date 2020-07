Aardbeving met kracht van 2,7 bij Loppersum

In Loppersum heeft zich vanmiddag een aardbeving voorgedaan. De beving had een kracht van 2,7. Daarmee is het de zwaarste aardbeving van dit jaar.

De aardbeving was rond 17.15 uur. Volgens RTV Noord is de beving gevoeld in de stad Groningen, Loppersum, Leermens, Middelstum en Zeerijp.

De gemeente Loppersum roept inwoners op om schade te melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

De zwaarste beving in de provincie Groningen tot nu toe dit jaar was op 2 mei bij Zijldijk. Die had een kracht van 2,5 en leidde tot bijna honderd schademeldingen.

De zwaarste beving ooit in Groningen was in 2012 bij Huizinge, met een kracht van 3,6.

87 aardbevingen

De bevingen worden veroorzaakt doordat uit de grond in Groningen al vele jaren gas wordt opgepompt. In het gaswinningsgebied deden zich vorig jaar in totaal 87 aardbevingen voor. Van de bevingen hadden er elf een kracht van meer dan 1,5.

Het beëindigen van de gaswinning staat gepland voor medio 2022.