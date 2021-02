Tokio 2020-baas Hashimoto: een doorzetter die niet spuugt in een goed glas

Haar eerste kind, een dochter, ziet het levenslicht in 2000, het jaar waarin de Olympische Spelen in Sydney worden gehouden. Voor Seiko Hashimoto, zelf zevenvoudig olympiër, is het daarom niet zo moeilijk een naam te bedenken voor haar kind: Seika! Het is het Japanse woord voor de toorts die iedere twee jaar op rituele wijze wordt ontstoken in het Griekse Olympia, vanwaar de vlam vervolgens naar de stad van de Olympische Spelen wordt gebracht.

Een beter bewijs dat Seiko Hashimoto een diepe verbondenheid voelt met de olympische normen en waarden is nauwelijks denkbaar. Het blijkt vier jaar later opnieuw, als ze weer zwanger is. In het jaar dat de Zomerspelen terugkeren naar de Griekse oorsprong bevalt ze van een zoon die ze de naam Girisha geeft. In het Japans de fonetische uitspraak voor Griekenland.

In 2006 is Hashimoto's gezin compleet met de geboorte van een derde kind, wederom een zoon. Niemand in haar omgeving kijkt nog verbaasd op bij het lezen van de naam op het geboortekaartje. Dat jaar is Turijn het decor van de Winterspelen en Hashimoto geeft daarom met gepaste trots kennis van het feit dat Torino het levenslicht heeft gezien.

Maar ook op de Zomerspelen geeft de slechts 1,56 meter grote Hashimoto acte de prèsence, als baanwielrenster. Tijdens Seoel '88, Barcelona '92 en Atlanta '96 komt ze achtereenvolgens uit op de onderdelen sprint, individuele achtervolging en puntenkoers. Een vijfde plaats op de sprint in Seoul is haar beste resultaat.

Het is, zo zegt Yvonne van Gennip stellig, Hashimoto ten voeten uit. "Een volhardend type. Een doorzetter, iemand die niet van opgeven weet. Allesbehalve een voorbijganger die even komt en meteen weer gaat. Ze bijt zich ergens in vast en laat niet meer los."

Ten tijde van haar laatste Zomerspelen is ze al niet meer louter sporter, maar tevens politicus. Hashimoto moet er veel voor laten en nog meer voor doen om in Atlanta aan de start te kunnen verschijnen. Als volksvertegenwoordiger van de Liberaal Democratische Partij moet ze regelmatig tussen drie uur 's nachts en acht uur 's ochtends haar trainingen afwerkt, om zich vervolgens te wijden aan haar werkzaamheden in het Japanse Huis van Afgevaardigden.

Enkele jaren geleden, tijdens een wereldbekerwedstrijd in Nagano, troffen ze elkaar weer. Van Gennip was als lid van de Nederlandse delegatie afgereisd naar Japan, terwijl Hashimoto aanwezig was in haar hoedanigheid als Minister van Olympische Zaken.

De carrières van Van Gennip en Hashimoto overlappen elkaar. "We zijn van hetzelfde bouwjaar. De eerste keer dat we tegen elkaar reden, was tijdens de WK junioren van 1982 in Innsbruck. Ik eindigde als tweede, zij werd derde." Waarom het goud naar de Oost-Duitse Angela Stahnke gaat, laat zich een decennium later verklaren na een lange reeks dopingonthullingen.

'Ze dwingt alom respect af'

"Ineens stonden er allerlei lijfwachten in het café waar we zaten", herinnert Van Gennip zich. "Even later stapte er een dame binnen van wie meteen duidelijk was dat ze heel belangrijk moest zijn. Pas na twee keer kijken zag ik dat het Seiko was."

Wijnkenner Hashimoto bood haar tegenstandster van weleer uit eerbied een fles rode wijn uit het hoogste segment aan. "Via een tolk maakten we een praatje, omdat ze nu eenmaal bijna geen woord Engels spreekt. Vreemd? Nee, hoor. In Japan kijk ik nergens meer van op."

Het verbaast Van Gennip niet dat de ambitieuze Hashimoto het zover heeft geschopt. "Ze dwingt in eigen land alom respect af."