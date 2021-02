Nog maandenlang productieproblemen PlayStation 5 door chiptekort

Sony verwacht dat het tekort aan nieuwe PlayStation 5-gameconsole nog maanden aanhoudt vanwege een wereldwijd tekort aan halfgeleiders. Sony-topman Jim Ryan zei tegen de Financial Times te verwachten dat pas in de tweede helft van dit jaar het aantal leveringen "tot redelijke aantallen" zal verbeteren.

Hij kan niet garanderen dat er genoeg consoles beschikbaar zullen zijn in de komende kerstperiode. "Het zal iedere maand een beetje beter gaan", zei Ryan. " De productiesnelheid zal toenemen gedurende het jaar, dus in de tweede helft van 2021 verwachten we redelijke aantallen."

Leveringsproblemen sinds het begin

Fabrikant Sony hoopte in het eerste jaar meer nieuwe gamecomputers te verkopen dan van de voorganger, de PlayStation 4, in het eerste jaar. Daar werden bijna 15 miljoen van verkocht. Van de PlayStation 5-consoles werden in november en december vorig jaar ruim 4,5 miljoen exemplaren verkocht. De belangstelling voor de nieuwe console was veel groter, maar door leveringsproblemen kon Sony niet aan de vraag voldoen.

De vraag naar gamecomputers is groot door de coronapandemie. Veel mensen zitten thuis en gamen wordt als een goed tijdverdrijf gezien. Concurrent Nintendo verkocht vorig jaar ongeveer 26 miljoen exemplaren van de Switch. Microsoft kwam ook met een nieuwe console, de Xbox Series X/S. Daarvan gingen er in november en december 2,8 miljoen stuks over de toonbank.

Het wereldwijde chiptekort raakt niet alleen Sony. Door de coronapandemie is de vraag naar elektronica toegenomen. Met name de auto-industrie heeft last van het tekort. Maar ook smartphone-fabrikanten lijden onder de grote vraag naar chips.