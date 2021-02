Klokkenluider atoomspionage Frits Veerman (76) overleden

In zijn woonplaats Huizen is klokkenluider Frits Veerman (76) overleden, meldt Tubantia. Veerman bracht in de jaren 70 een grote atoomspionage bij Urenco aan het licht.

Veerman waarschuwde voor spionage door zijn Pakistaanse collega Abdul Khan bij Urenco in Almelo, een producent van verrijkt uranium. De atoomgeleerde speelde gevoelige informatie door aan Pakistan waardoor dat land een atoombom kon ontwikkelen.

Veerman kreeg door dat Khan spioneerde toen die steeds meer informatie opvroeg. Ook kwam hij eens bij de Pakistaan thuis waar hij allerlei gevoelige informatie zag liggen. Veerman waarschuwde voor de spionage, maar er werd niet naar hem geluisterd.

Eindelijk erkenning

Na zijn melding raakte Veerman zijn baan kwijt, en zijn carrière was voorbij. Vorig jaar kreeg hij eindelijk erkenning voor zijn handelen door het Huis voor de Klokkenluiders.

"Deze zaak is te groot om in de doofpot te stoppen, voor mij persoonlijk, maar ook voor de wereld. Nederland is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Pakistaanse atoombom", zei Veerman later over de zaak.