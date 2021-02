Zwaargewonde Woods bij kennis: 'Eerste fase van het herstel is ingezet'

Tiger Woods is weer bij kennis en aanspreekbaar. De 45-jarige golfer is met spoed geopereerd aan enkele open breuken aan zijn rechterbeen, nadat hij dinsdag bij een auto-ongeluk zwaargewond was geraakt.

Volgens de artsen is de ingreep bij de voormalig nummer een van de wereld goed verlopen. "De eerste fase van het herstel is ingezet", meldde Anish Mahajan namens het Harbor-UCLA Medical Center in Los Angeles.

Woods raakte met zijn auto van de weg in de buurt van de stad Rancho Palos Verdes in Los Angeles County. Volgens plaatsvervangend districtssheriff Carlos Gonzalez, als eerste ter plaatse na het ongeval, mag de golfer "van geluk spreken dat hij nog in leven is".

Te hard gereden

De plaatselijke autoriteiten meldden dat Woods te hard heeft gereden. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht, maar er zou geen bewijs zijn dat Woods onwel zou zijn geworden of onder invloed was.