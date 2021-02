Tilburg overweegt maatregelen Spoorpark • Oostenrijk wil Europees vaccinatiepaspoort

Net als in het Vondelpark was het ook in het Spoorpark in Tilburg vanmiddag erg druk. De gemeente gaat daar met de directie van het park in overleg voor gepaste maatregelen om dit soort taferelen in de toekomst te voorkomen, schrijft Omroep Brabant.

Het Spoorpark werd uiteindelijk ontruimd, omdat het steeds lastiger werd voor aanwezigen om afstand te houden. "Het aanspreken van bezoekers door de vrijwilligers van het Spoorpark had niet meer het gewenste effect", zegt burgemeester Weterings in een reactie. In tegenstelling tot in Amsterdam verliep de ontruiming zonder arrestaties.