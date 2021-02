RIVM: vaccineren sneller door betere prikstraat • 6,1 miljoen kijkers coronapersconferentie

"Het is nodig om vaccins op voorraad te houden, zodat we ook kunnen prikken in een week dat er niet geleverd wordt", zegt Jaap van Delden in de briefing voor Tweede Kamerleden. Hij is bij het RIVM verantwoordelijk voor de coronavaccinaties. Van Delden zei daarbij dat farmaceut AstraZeneca geplande leveringen voor volgende week naar beneden heeft bijgesteld.

In de briefing kwam ook de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep langs, zoals die gisteren voor het eerst werd gepubliceerd. Van de thuiswonende 90-plussers heeft tot nu toe 57 procent een eerste prik gehad. Dat loopt volgens Van Delden op richting de 70 procent zodra alle gemaakte afspraken zijn afgerond. In de leeftijdscategorie 85-89 jaar heeft tot nu toe 61 procent van de thuiswonenden een dosis gekregen.

Op dit moment worden er 230.000 vaccins per week gezet. Er was voorzien om in april te groeien naar 400.000 en 500.000, maar aan de GGD's is gevraagd om dan 1,3 tot 1,5 miljoen prikken per week te kunnen toedienen.

Nu is het alleen nog telefonisch mogelijk om een prikafspraak te maken, maar vanaf begin maart kan dat ook via internet, zei Van Delden.