Twee arrestaties en een gewonde bij Vondelpark • Best Kept Secret afgelast

Vanuit de Kamer is er de vraag wat de gevolgen zijn van de versoepelingen per 3 maart. Dat is niet helemaal goed te voorspellen, zegt Van Dissel. "Wat we wel kunnen doen is op grond van ervaringen in het verleden inschatten wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld de heropening van het onderwijs. Maar ook daar zitten onzekerheden."

Wel leiden de versoepelingen volgens hem tot een toename van het aantal besmettingen. "Maar als we de basisregels strikt toepassen drukt dat weer de cijfers", zegt Van Dissel. Het gaat dan bijvoorbeeld om afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten.

In veel landen loopt het aantal besmettingen weer op, signaleert Van Dissel in de briefing. Onder meer in Frankrijk, België, Oostenrijk en Denemarken is volgens hem een opleving te zien.