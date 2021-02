6,1 miljoen kijkers coronapersconferentie • Proef met testen leraren zonder klachten

AstraZeneca zegt toch 180 miljoen vaccindoses te leveren aan de Europese Unie in het tweede kwartaal. Gisteravond meldde persbureau Reuters dat de farmaceut minder dan 90 miljoen doses zou leveren. Het ministerie van Volksgezondheid had te horen gekregen dat Nederland in het tweede kwartaal 4 miljoen doses zou krijgen in plaats van de afgesproken 6,8 miljoen.

Later zei een woordvoerder van AstraZeneca tegen de NOS dat Nederland gewoon de beloofde 6,8 miljoen doses krijgt en de EU in totaal 180 miljoen. De helft daarvan komt uit de productielijnen in de EU, de rest moet elders worden geproduceerd.

Demissionair minister De Jonge zei gisteravond in de persconferentie dat het heel moeilijk is om "steady" afspraken te maken met de farmaceut. "Aan de lopende band komen er wijzigingen in het leveringsschema. Om gek van te worden."

AstraZeneca wil leveringsafspraak toch nakomen, ook in Nederland