Winnen van Duitsland; Wiegman deed het 21 jaar geleden voor het laatst

De Oranjevrouwen wilden een serieuze tegenstander om tegen te oefenen in aanloop richting de Olympische Spelen. En die krijgen ze, vanavond tegen Duitsland. Al 21 jaar wacht Oranje op een overwinning tegen de onze oosterburen. De laatste keer dat Nederland won was in 2000, met toen huidig bondscoach Sarina Wiegman als speelster binnen de lijnen. Wiegman is blij dat haar ploeg eindelijk eens getest gaat worden. "Het niveau zal hoger zijn dan we tot nu toe ervaren hebben. Maar dat is hartstikke fijn."

De oefenwedstrijd tussen Nederland en Duitsland is woensdag te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Het duel begint om 18.30 uur in Venlo.

"Duitsland is heel sterk en wereldtop natuurlijk. Ze zijn al jaren de nummer twee van de wereld. Ze zijn heel stug, hartstikke fit met veel power, maar voetballen ook gewoon goed. We gaan het heel moeilijk krijgen, maar zien ook wel kansen om te voetballen." België Afgelopen donderdag hoopten de Oranjevrouwen ook al op serieuze tegenstand van België, maar de nummer 17 van de wereld werd met 6-1 van de mat geveegd. "Ze waren minder goed dan we hadden gedacht", blikt Wiegman terug. "Ze hadden vooral moeite met de organisatie op orde krijgen. Wij konden gemakkelijk de vrije man vinden. Het was voor ons eigenlijk de ideale wedstrijd om aanvullingen op onze speelstijl te kunnen krijgen."

In Venlo is Duitsland nu dus de tegenstander. Een ploeg waar middenvelder Daniëlle van de Donk erg naar uitkijkt om tegen te spelen. "Zij zijn altijd heel goed. Als je naar de individuele spelers kijkt staat er echt een team. Een speler als Dzsenifer Marozsán, daar heb ik altijd tegenop gekeken. Die vind ik helemaal geweldig. Ik vind het leuk dat ik tegen zulke speelsters mag voetballen." Favoriet? Als regerend Europees kampioen en finalist van het WK zou je zeggen dat Oranje de favoriet is. Maar zover wil Wiegman niet gaan. "Het gaat mij wat ver om te zeggen dat we het aan onze stand verplicht zijn. Ik ben vooral benieuwd waar we staan ten opzichte van Duitsland."