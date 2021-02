Wekdienst 24/2: Coronadebat Tweede Kamer • Relschoppers Eindhoven voor rechter

Wekdienst 24/2 - ANP

Goedemorgen! Vandaag gaat de Tweede Kamer weer in de debat over de coronamaatregelen. in het bijzonder de gisteravond aangekondigde versoepelingen. En vier mannen staan voor de rechter voor de avondklokrellen in Eindhoven.

Het weer: het wordt opnieuw uitzonderlijk zacht met 15 of 16 graden in het noorden van het land en 18 of 19 graden in het midden, zuiden en oosten. Daarbij schijnt de zon uitbundig al zijn er ook wel wat wolkenvelden. De zuidenwind waait matig, kracht 3 tot 4 en aan zee kan het oplopen tot kracht 5.

weer 2402 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Tweede Kamer debatteert weer over de aanpak van de coronacrisis. Voorafgaand aan het debat wordt de Kamer bijgepraat door Jaap van Dissel van het RIVM. In het debat staan de versoepelingen centraal die gisteravond officieel bekend zijn gemaakt.

Vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de avondklokrellen op 24 januari in Eindhoven staan voor de politierechter in Den Bosch. De rellen vonden die dag onder meer plaats op het Stationsplein, waarbij fikse schade werd aangericht in en rond het station in Eindhoven, waar de Jumbovestiging werd geplunderd. Twee van de vier verdachten staan mede daarvoor terecht.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk overleggen opnieuw over de afwikkeling van de brexit. De twee partijen zoeken naar een oplossing voor de problemen rond Noord-Ierland. Dat land hoort bij het VK, maar volgt nog de Europese regels zodat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open kan blijven. Wat heb je gemist? AstraZeneca zegt zich toch te houden aan de afspraak om 180 miljoen vaccindoses te leveren aan de Europese Unie. Gisteravond was daarover verwarring ontstaan, nadat persbureau Reuters had gehoord dat de farmaceut veel minder doses zou leveren. Ook het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid had te horen gekregen dat Nederland in het tweede kwartaal 4 miljoen doses zou krijgen in plaats van de afgesproken 6,8 miljoen. Nu zegt een woordvoerder van AstraZeneca tegen de NOS dat Nederland gewoon de beloofde 6,8 miljoen doses krijgt. Meer nieuws uit de nacht: Ook studenten en ondernemers vaker afhankelijk van voedselhulp: De vraag is volgens het Rode Kruis flink toegenomen. In mei vorig jaar werden zo'n 2200 boodschappenkaarten en voedselpakketten per week verstrekt,

'Tienduizenden werknemers illegaal op drugs getest': Met name veel arbeidsmigranten, die zwaar en eentonig werk verrichten, zouden drugs gebruiken, schrijft Trouw. De privacywetgeving verbiedt het testen.

Groene stroom met 40 procent gestegen; zonnestroom maakt inhaalslag: De grootste stijger is elektriciteit opgewekt met zonnepanelen. En dan nog even dit: In het Brabantse Geertruidenberg proberen inwoners ondanks alle ellende en beperkingen de coronacrisis met humor te lijf te gaan. Burgemeester Marian Witte belooft, na heropening van de kapsalons, een gratis knipbeurt aan de inwoner met het wildste coronakapsel. Ze plaatste de oproep een week geleden op Facebook. Tientallen mensen zonden een foto in. Inmiddels heeft de burgemeester haar keuze gemaakt, en dit is een van de winnaars:

De winnaar: Annabelle van der Pluijm - Omroep Brabant