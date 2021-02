De cursus omgaan met teleurstellingen gaat bij ADO vrijwel altijd door

Michiel Kramer - ANP

De 'o' in ADO staat voor oefening. Op het trainingsveld welteverstaan, bouwend aan de ideale ploeg. Maar dit seizoen is in Den Haag vooral een oefening in geduld, het omgaan met teleurstellingen en - in razend tempo - halen en slijten van spelers. Allereerst het geduld. "Het is niet zo superslecht als iedereen roept", zei een luchtige Ruud Brood bij zijn presentatie als trainer. Twaalf dagen later, bij Broods debuut, ging ADO met 6-0 onderuit, op bezoek bij Sparta. Geen zeges, matig voetbal Het is wachten op een overwinning, alweer bijna anderhalve maand. Fortuna Sittard, FC Emmen, Sparta, VVV; alle bleken in die tijd een onneembare horde. En het is wachten op goed voetbal, eigenlijk al anderhalf seizoen. In een draak van een wedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-0 nederlaag) kwam ADO zaterdag tot één schot op doel, een poging van Michiel Kramer twintig minuten voor tijd.

Quote Ik wist natuurlijk al dat het zwaar zou worden, daarom ben ik ook niet wanhopig of wat dan ook. ADO-trainer Ruud Brood

Brood, die zeven van zijn veertien eredivisie-wedstrijden verloor en één won, zag zijn ploeg tegen Fortuna "heel naïef drukzetten" en miste felheid. "Dat wil niet zeggen dat je iemand de lucht in moet schoppen", verduidelijkte hij. Klap op klap Dan het omgaan met teleurstellingen. Als die cursus wederom niet doorgaat is Herman Finkers welkom in Den Haag, waar inmiddels legio ervaringsdeskundigen wonen. De vele nederlagen beukten de ADO'ers murw, net als de treurige aanblik van de eredivisie-ranglijst. ADO Den Haag staat zeventiende. Net als vorig seizoen, toen de club het geluk had dat niemand degradeerde. Dit jaar levert plek zeventien wél een enkeltje eerste divisie op.

Hoe gaat Brood met al die dompers om? Het slechte voetbal tegen Fortuna en in de wedstrijden daarvoor bracht een verslaggever van Omroep West er zaterdag toe Brood te vragen of de trainer wanhopig was. Brood reageerde geïrriteerd. Maar twee dagen later was van irritatie weinig meer te merken. "Ik wist op voorhand natuurlijk al dat het zwaar zou worden, daarom ben ik ook niet wanhopig of wat dan ook", aldus een opgeruimd ogende Brood. 27 nieuwelingen Tot slot de ongekende in- en uitstroom van spelers. In twee transferperiodes streken liefst 27 spelers in het Cars Jeans Stadion neer, afkomstig uit Nederland, Engeland, Kroatië, Spanje, Duitsland, Roemenië, België, Israël, Italië en Griekenland.

Ruud Brood boekte één zege in veertien eredivisie-wedstrijden - ANP

Acht 'aanwinsten' meer dan welke andere eredivisie-club dan ook. AZ trok in dezelfde periode zes spelers aan, ADO's directe concurrenten FC Emmen, Willem II en RKC respectievelijk zestien, dertien en veertien. Deze winter kwamen de clubloze oude bekenden Daryl Janmaat, Marko Vejinovic, Gianni Zuiverloon en Abdenasser El Khayati, terwijl miskleunen als Ravel Morrison en Nikolaos Karelis de club na enkele maanden alweer verlieten. De architect achter al die wisselingen: Martin Jol. De 65-jarige Jol was tot twee weken geleden het hoofd van het technisch hart van ADO Den Haag. Maar na 27 aankopen en 19 uitgaande transfers, onder wie clubiconen Tom Beugelsdijk en Lex Immers, vond hij het genoeg geweest.

Marko Vejinovic is een van de vele nieuwelingen bij ADO - ANP