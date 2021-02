Den Dulk twee jaar na EK-goud met Nederland als Belgische naar WK shorttrack

Den Dulk besloot het roer om te gooien en naar het Belgische Hasselt te verhuizen. "De kansen om voor Nederland nog internationale wedstrijden te rijden, waren heel klein voor mij. In België zijn die kansen groter."

De 23-jarige Den Dulk maakte in 2019 deel uit van de Nederlandse shorttrackselectie. Ze reed enkele wereldbekerwedstrijden en mocht mee naar de Europese kampioenschappen, maar de concurrentie was te groot en ze werd niet meer geselecteerd.

Twee jaar geleden won Tineke den Dulk op de EK shorttrack met het Nederlands aflossingsteam goud, over anderhalve week staat ze bij de WK in Dordrecht op het ijs namens België.

De naturalisatieprocedure loopt nog steeds, maar omdat ze inmiddels een jaar in België woont en in die tijd niet aan grote internationale toernooien heeft meegedaan, mag Den Dulk op de WK, die van 5 tot en met 7 maart gehouden worden, onder de Belgische vlag uitkomen.

