Ook studenten en ondernemers vaker afhankelijk van voedselhulp

Steeds meer Nederlanders kloppen voor hun voedselhulp aan bij het Rode Kruis. Werden er bij het begin van de actie in mei vorig jaar nog zo'n 2200 boodschappenkaarten en voedselpakketten per week verstrekt, de komende weken wordt er opgeschaald naar 6000 kaarten. Volgens de hulporganisatie is onder meer de vraag van studenten, ondernemers en alleenstaande ouders de laatste weken toegenomen.

Op de boodschappenkaart staat een tegoed waarmee in de supermarkt producten kunnen worden gekocht. Een alleenstaande ontvangt 15 euro per week. Gezinnen krijgen afhankelijk van de samenstelling van het gezin een hoger tegoed.

Schaamte

In mei waren het vooral mensen zonder papieren, dak- en thuislozen en arbeidsmigranten die werden geholpen. Inmiddels kloppen ook studenten, ondernemers en alleenstaande ouders aan die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Ze hebben te weinig geld om eten te kopen en omdat ze niet in aanmerking komen voor andere hulp of daar de weg niet naartoe weten te vinden, springt het Rode Kruis bij.

Onder andere in Limburg hebben zich studenten gemeld, omdat ze geld tekortkomen. Ze zijn hun bijbaan verloren en kunnen niet terugvallen op hun ouders, soms omdat die ook in een lastige financiële situatie zitten. Er is volgens het Rode Kruis een enorm gevoel van schaamte onder de studenten.

"Van een partnerorganisatie begreep ik dat mentoren van studenten aanklopten omdat de studenten alleen nog brood konden kopen", zegt woordvoerder Iris van Deinse van het Rode Kruis in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze hadden geen geld meer voor een warme maaltijd."

Ook flexwerkers kloppen aan bij de hulporganisatie. "Zij hebben wel hoge, zware lasten en kunnen daardoor nauwelijks eten kopen", zegt Van Deinse. "We horen bijvoorbeeld dat mensen de keuze moeten maken of ze shampoo aanschaffen of eten kopen."

'Nooit verwacht'

Ondernemers vormen ook een groep die het Rode Kruis inmiddels weet te vinden. "We horen vanuit Amsterdam dat er mensen aankloppen die nooit verwacht hadden dat zij in deze situatie terecht zouden komen", zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

"Het zijn mensen die voorheen een goed salaris hadden als ondernemer of zzp'er, maar door hoge vaste lasten en weinig inkomsten in de problemen zitten. Ze ontvangen vaak net te veel ondersteuning om voor de reguliere voedselhulp in aanmerking te komen, maar komen door de hoge vaste lasten niet rond. Daarom hebben zij hulp nodig bij het kopen van eten."