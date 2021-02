Tientallen doden bij rellen in gevangenissen Ecuador

Bij rellen in meerdere gevangenissen in Ecuador zijn zeker 67 doden gevallen. Volgens president Lenín Moreno was het een gecoördineerde actie van criminele bendes. Er zou sprake zijn geweest van een onderlinge machtsstrijd binnen de gevangenismuren.

Er waren onlusten in gevangenissen in Guayaguil, Cuenca en Latacunga, waar zo'n 70 procent van de gedetineerden in het land vastzitten. Bij het geweld zouden politieagenten gewond zijn geraakt. Aantallen zijn niet bekendgemaakt.

Er werden honderden extra agenten ingezet om de rust in de gevangenissen te laten terugkeren. Bij doorzoekingen van cellen zijn daarna vuurwapens, machetes, messen en mobiele telefoons in beslag genomen.

President Moreno heeft bevolen om het leger in te zetten om de smokkel van wapens, munitie en explosieven naar gevangenissen aan banden te leggen.