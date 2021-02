Giroud maakt met acrobatische omhaal het verschil voor Chelsea tegen Atlético

Chelsea heeft het uitduel met Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League met 0-1 gewonnen. Olivier Giroud bezorgde de Londenaren in Boekarest (in Spanje is een reisbeperking voor Engelse clubs) met een acrobatische omhaal de winst.

Het was enige tijd onzeker of de goal wel werd goedgekeurd. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar de videoscheidsrechter keurde het doelpunt goed omdat Mario Hermoso van Atlético de bal het laatste zetje had gegeven.

Ziyech begint weer op de bank

De nieuwe trainer van Chelsea, Thomas Tuchel, had in zijn basiself wederom geen plaats ingeruimd voor Hakim Ziyech. De oud-Ajacied werd een kwartier voor tijd ingebracht toen het al 1-0 was.