Lewandowski leidt met 72ste Champions League-goal makkelijke zege Bayern in

Ook voor Musiala was het een bijzondere avond. De pas 17-jarige Engelsman maakte op aangeven van Leon Goretzka de 0-2 en werd daarmee de jongste doelpuntenmaker van Bayern München in de Champions League.

Wat het duel moest worden tussen de twee topspitsen Ciro Immobile (SS Lazio) en Robert Lewandowski (Bayern München), werd de wedstrijd van Bayern-spelers Lewandowski en Jamal Musiala. Beiden scoorden in het Champions League-duel tegen Lazio en voor beiden was het een bijzonder doelpunt. De wedstrijd eindigde in 1-4 voor de Duitsers, waardoor Bayern met één been in de kwartfinales staat.

Lazio had in eigen huis weinig in te brengen tegen de titelhouder. Verder dan een slap schot van Luis Alberto kwamen de Italianen in de eerste helft niet. Simone Inzaghi greep al na een halfuur in en haalde Musacchio, die de bal in de negende minuut in de voeten schoof van Lewandowski, van het veld, maar de wissel had niet direct het gewenste effect. Leroy Sané maakte vlak voor rust de 0-3.

Eigen doelpunt

De tweede helft was pas twee minuten oud toen het opnieuw raak was voor de koploper van de Bundesliga. Na een fraaie actie van Sané aan de linkerkant van het veld gleed Francesco Acerbi de bal in eigen doel. De Italianen zochten steeds meer de aanval, maar alleen Joaquin Correa wist Bayern-doelman Manuel Neuer te verschalken.

Met de 4-1 zege heeft Bayern München een enorme stap gezet richting de kwartfinales. Woensdag 17 maart is de return in Duitsland.