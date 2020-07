800 banen weg bij cateraar Sodexo

Bij Sodexo Nederland verliezen 800 van de 3000 medewerkers hun baan. Het merendeel van de ontslagen valt bij het cateringbedrijf. Daarnaast verdwijnen ook banen bij andere activiteiten van Sodexo, zoals schoonmaak en beveiliging.

Nu er veel thuis wordt gewerkt, valt een groot deel van de omzet weg. Sodexo is een bekende naam voor veel mensen die bedrijfsrestaurants bezoeken. Voor onder meer ziekenhuizen, kantoren, scholen en universiteiten levert het bedrijf dagelijks maaltijden.

"Hoewel wij verwachten dat de omzet in de komende maanden en jaren weer zal stijgen, voorzien we dat het niveau op de middellange termijn niet zal terugkeren op pre-coronaniveau", zegt het bedrijf.

Begeleiden

Sodexo zegt medewerkers te gaan begeleiden 'van werk naar werk'. Dat is onderdeel van een tijdelijk sociaal plan dat met de vakbonden is overeengekomen. De bonden gaan nog aan hun leden vragen of zij instemmen met dit plan.

Het banenverlies bij Sodexo maakt deel uit van een golf van ontslagen in de horeca en catering. Vakbond FNV verwacht dat alleen al van de 17.000 banen in de contractcatering, zoals bedrijfskantines, er zo'n 3000 à 4000 voorgoed verdwijnen.

Enkele bedrijven moeten vrezen voor hun voortbestaan. Cateraar Maison van den Boer, waar 140 banen verdwijnen, zegt dat een faillissement voorlopig is afgewend. Schuldeisers zouden bereid zijn een deel van hun vorderingen weg te strepen.