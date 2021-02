PvdA-lijsttrekker Ploumen: 'Geef jongeren premie voor aankoop eerste huis'

Lilianne Ploumen bij NOS op 3 - NOS

De Partij van de Arbeid wil mensen die een eerste woning willen kopen, tegemoetkomen met een overheidspremie. De partij denkt aan een premie van zo'n 5 procent van de aankoopprijs, met een maximum van 15.000 euro, zei lijsttrekker Lilianne Ploumen bij het NOS op 3-verkiezingsprogramma. Mocht iemand het huis vervolgens met winst verkopen, dan wil de partij dat het bedrag wordt terugbetaald. "Dan kunnen we weer andere mensen helpen." Ploumen was samen met CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra te gast bij het verkiezingsprogramma. Ze gingen met jongeren in de studio in gesprek over de centrale thema's onderwijs en wonen. Ook was er ruimte voor andere onderwerpen en voor vragen die kijkers via sociale media konden stellen. Een van de eerste vragen ging over woningnood. Een studiogast vroeg zich af wat de partijen willen doen aan het woningtekort in Nederland. Het CDA en de PvdA willen dat er meer woningen worden bijgebouwd. Het CDA mikt op een miljoen nieuwe huizen. "Een kwart daarvan moet beschikbaar komen voor jonge mensen", aldus Hoekstra. Zo willen de partijen het woningtekort aanpakken:

Ploumen (PvdA) en Hoekstra (CDA) over woningtekort: 'Meer huizen bijbouwen' - NOS

De PvdA wil verder huisjesmelkers aanpakken. "Je hebt maar één huis nodig om in te wonen. Maar sommigen hebben er 590, zoals prins Bernhard", zei Ploumen. Ze pleit voor belasting op huurinkomsten en wil dat de overheid boetes kan uitdelen als de regels niet worden nageleefd. "Wonen is een verdienmodel geworden." Het CDA is daar milder in, maar wil wel dat het onmogelijk wordt om hele blokken woningen op te kopen. Ondernemers mogen wat lijstrekker Hoekstra betreft nog wel een pand verhuren. "Dat moet kunnen." De overdrachtsbelasting voor een tweede "of zoveelste huis" moet volgens de partij wel fors omhoog. Kanker, diabetes en hart- en vaatziekten Een studiogast wil weten hoe de partijen zich willen inzetten om ziektes als kanker, diabetes en hart- en vaatziekten te voorkomen. Beide partijen willen dat mensen makkelijker gezond kunnen leven. "Het is aan ons om gezond leven makkelijker te maken", zei Ploumen. Dat zou volgens haar kunnen met een suikertaks en de afschaffing van btw op groente en fruit. Hoekstra sluit zich daarbij aan. Ook pleit hij voor meer onderzoek naar ziektes als alzheimer, obesitas en kanker:

CDA en PvdA: 'Schaf BTW af op groente en fruit om gezond leven te vergemakkelijken' - NOS

Aan het begin van de uitzending reageerden de lijsttrekkers ook op de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister de Jonge, eerder vanavond. Ploumen: "Ik vond het eigenlijk een heel slecht verhaal. De cijfers lopen op, de massagesalons gaan open, maar jongeren mogen maar één dag naar school, de universiteiten en de hogescholen blijven dicht?" Hoekstra, ook demissionair minister van Financiën, is blij dat er meer mogelijk is binnen het onderwijs. "Het is ook belangrijk dat er meer kan op het gebied van sporten (voor jongeren tot 27 jaar, red.) en voor de contactberoepen. Je zou graag meer willen, we hebben er allemaal genoeg van. Maar ik ben blij dat dit nu weer kan." Kijk hier het hele gesprek met Lilianne Ploumen en Wopke Hoekstra terug:

De komende dagen gaan andere lijsttrekkers van grote partijen in gesprek met jongeren, behalve PVV-lijsttrekker Geert Wilders; hij sloeg de uitnodiging af. Morgen is het de beurt aan Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66). Dat gesprek begint om 20.00 uur. Je kunt live meekijken via de site en app, de Facebookpagina's van de NOS en NOS op 3 en de YouTube-pagina van NOS op 3. Via sociale media kan iedereen vragen stellen aan de politici. Zo ziet het programma voor de rest van de week eruit:

