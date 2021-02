Internationale volleybalbond laat kledingvoorschriften varen voor toernooi in Qatar

De internationale volleybalbond (FIVB) heeft in een statement laten weten dat de beachvolleybalsters bij de eerste WorldTour-wedstrijd in Qatar niet verplicht zijn lange kleding te dragen. Dit is in overleg gegaan met de Qatar Volleybal Association (QVA). De speelsters mogen nu ook in hun standaard uniform aantreden.

Eerder was er onrust bij de speelsters vanwege de strenge kledingvoorschriften waarbij er kleding moest worden gedragen tot de knie en de schouders bedekt moesten worden. De Duitse beachvolleybalsters Karla Borger en Julia Sude waren van plan het toernooi te boycotten vanwege de voorschriften.

De Nederlandse beachvolleybalsters lieten weten geen problemen te hebben met het spelen in lange kleding.