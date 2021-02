AstraZeneca levert in tweede kwartaal weer minder vaccins

AstraZeneca verwacht in het tweede kwartaal de helft minder doses coronavaccins aan de Europese Unie te leveren dan was afgesproken. In plaats van 180 miljoen doses krijgen de 27 lidstaten er minder dan 90 miljoen, schrijft persbureau Reuters.

De bijstelling volgt op de eerdere grote reductie bij de levering van AstraZeneca-vaccins in het eerste kwartaal. De doelstelling van de EU om in de zomer 70 procent van de volwassenen gevaccineerd te hebben, komt daardoor in gevaar, schrijft het persbureau.

Ook het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid heeft van de farmaceut te horen gekregen dat er minder wordt geleverd in het tweede kwartaal. "Ze communiceren een brede range die uitkomt op ongeveer 3 en 6 miljoen doses voor Nederland. Wij zijn op 4 miljoen gaan zitten. Dat is voor het tweede kwartaal dus een daling van 6,8 naar 4 miljoen."

Het is volgens het ministerie nog niet te zeggen wat de gevolgen voor de vaccinatiestrategie zijn. Vermoedelijk zal er nu langer over gedaan moeten worden voordat de groepen die dit vaccin krijgen volledig gevaccineerd zijn.

'Om gek van te worden'

Het bericht van Reuters dat AstraZeneca de leveringen aan de EU in het voorjaar halveert, wekte vanavond irritatie bij minister De Jonge. "Astra is een heel ingewikkeld bedrijf om steady afspraken mee te maken", zei hij tijdens de persconferentie met premier Rutte. "Aan de lopende band komen er wijzigingen in het leveringsschema. Om gek van te worden. De leveringen bepalen uiteindelijk de snelheid waarmee we vaccineren."

De Europese landen hebben samen zeker 300 miljoen doses besteld bij de Zweeds-Britse farmaceut. Nederland heeft een optie voor zeker 12 miljoen doses.

Eerste kwartaal

De bron van Reuters bevestigt dat AstraZeneca in het eerste kwartaal slechts 40 miljoen doses zal leveren. De afspraak was 90 miljoen. Het bedrijf had al eerder laten weten dat het zijn beloften voor het eerste kwartaal in verband met problemen bij de productie niet kan nakomen.

Minister De Jonge noemde die boodschap "een donderslag bij heldere hemel". Hij zei toen dat het leveringsprobleem bij AstraZeneca tot een lager tempo van vaccineren in Nederland zou leiden.

In het derde kwartaal denkt het ministerie juist meer doses te krijgen; 6,2 miljoen in plaats van 3,6 miljoen.

Laatste kwartaal 2020

Een levering van 30 miljoen doses in het laatste kwartaal van 2020 ging ook niet door, omdat het vaccin in de EU nog niet was toegelaten.

Alles bij elkaar kan dit betekenen dat AstraZeneca eind juni 130 miljoen doses heeft geleverd, schrijft Reuters; veel minder dan de 300 miljoen die overeen waren gekomen.