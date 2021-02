Golficoon Woods slaat met auto over de kop en loopt meerdere verwondingen op

Tiger Woods - EPA

Golfgrootheid Tiger Woods is bij een eenzijdig auto-ongeluk in Los Angeles gewond geraakt. Hij raakte van de weg en sloeg over de kop, moest uit het wrak gehaald worden en is daarna met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Naar verluidt heeft de 45-jarige Woods meerdere verwondingen opgelopen, vooral aan zijn benen. Hij wordt geopereerd.

Helikopterbeelden tonen autowrak Woods na eenzijdig ongeluk - NOS

"Meneer Woods was de enige inzittende. Zijn auto is zwaar beschadigd. Hij is met hydraulisch redgereedschap uit het wrak gehaald", liet een official weten. Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden.