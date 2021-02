Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen (en de regels die blijven gelden)

Zoals verwacht wordt de avondklok opnieuw verlengd - ANP

De avondklok wordt verlengd, middelbare- en mbo-scholen gaan weer deels open en volgende week mogen bijna alle contactberoepen weer aan de slag. Dat maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge bekend op hun coronapersconferentie. "We komen nu in een fase terecht waarin we bereid zijn wat meer risico te nemen", zei Rutte. De verruimingen zijn volgens de premier alleen mogelijk als iedereen zich aan de basismaatregelen houdt, zoals handen wassen, zo veel mogelijk thuiswerken en mondkapjes dragen waar nodig. Voor wie de draad kwijt is, een overzicht van de maatregelen. Ze staan ook op de website van de Rijksoverheid.

Avondklok - NOS

De avondklok blijft voorlopig in stand. Het is tot de ochtend van 15 maart niet toegestaan om tussen 21.00 uur en 04.30 uur buiten te zijn, tenzij je een goede reden hebt. Op maandag 8 maart maakt het kabinet bekend hoe het daarna verder gaat met de avondklok. Rutte zei te hopen dat de avondklok dan kan worden geschrapt. Studenten en docenten die praktijklessen volgen en volwassenenonderwijs in het examenjaar worden vanaf 3 maart uitgezonderd van de avondklok. Op de vorige persconferentie zei Rutte nog dat de avondklok de maatregel is "die bovenaan staat om te schrappen". Nu redeneert het kabinet dat het mogelijk is om op andere gebieden versoepelingen toe te staan door de avondklok te verlengen.

Scholen - NOS

Zo gaan de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf maandag 1 maart weer deels open. Leerlingen kunnen daar minimaal een dag in de week les krijgen. In het middelbaar beroepsonderwijs gaat het om een dag in de week. Wel geldt er dat de leerlingen en studenten anderhalve meter afstand moeten houden en mondkapjes moeten dragen als ze door de school lopen. Ook zijn er gespreide pauzes en lestijden, en vaste looproutes. Als een leraar of leerling positief is getest, moet iedereen die langer dan een kwartier binnen anderhalve meter is geweest in quarantaine. Het hoger onderwijs, het hbo en de universiteiten, blijft voorlopig dicht. Dat betekent dus een verlening van online onderwijs. Ook de buitenschoolse opvang blijft gesloten, behalve voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen. De basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs waren al open; dat blijft zo. Net als de kinderopvang.

Contactberoepen - NOS

Vanaf 3 maart mogen kappers en andere contactberoepen als pedicures, schoonheidsspecialisten, rij-instructeurs en masseurs weer open. Dat is onder voorwaarden: klanten mogen alleen op afspraak naar binnen en moeten naar hun eventuele klachten worden gevraagd. Sekswerkers zijn uitgesloten van deze versoepeling voor contactberoepen. Onder anderen fysiotherapeuten, tandartsen en dierenartsen waren al open.

Sport - NOS

Voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar zijn teamsporten weer toegestaan vanaf 3 maart. Zij mogen weer sporten binnen de eigen club en in hun eigen team. Tijdens het sporten hoeven ze geen anderhalve meter afstand te houden. Competities zijn niet toegestaan. Verder blijven alleen de buitensporten toegestaan, met maximaal twee personen die voldoende afstand kunnen houden. De sportscholen blijven gesloten.

Winkels - NOS

Winkelen op afspraak wordt vanaf 3 maart mogelijk. Dat komt bovenop de mogelijkheid om te bestellen en iets via click and collect aan te schaffen. Winkeliers mogen klanten ontvangen die zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld. Per verdieping mogen maximaal twee klanten binnen. Een bezoek duurt minimaal tien minuten, om te voorkomen dat er contact is tussen klanten die elkaar snel afwisselen, zegt de Rijksoverheid. Het winkelen op afspraak leidt hopelijk tot iets meer lucht voor de kleinere ondernemers, zei Rutte.

Wat blijft hetzelfde? - NOS

Musea, theaters, bioscopen, concertzalen en andere cultuurinstellingen blijven gesloten voor publiek. Bibliotheken mogen open blijven voor het halen en terugbrengen van boeken en activiteiten voor kwetsbare groepen. Seksclubs moeten de deuren gesloten houden en evenementen blijven verboden.

Het aantal bezoekers dat mensen mogen ontvangen, blijft staan op één per dag. De maximale groepsgrootte van twee mensen buiten blijft ook bestaan, als je tenminste niet van hetzelfde huishouden bent. Huishoudens van bijvoorbeeld drie of vier mensen kunnen nog wel als gezelschap over straat. En deze regels gelden niet voor kinderen van 12 jaar of jonger.

Ook aan het reisadvies verandert niks: reis alleen als het echt noodzakelijk is. Ga alleen naar het buitenland bij ernstige familieomstandigheid, of voor werk dat niet kan worden uitgesteld en waarbij je per se fysiek aanwezig moet zijn. De vliegverboden voor vluchten uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië en Bolivia worden verlengd tot donderdag 4 maart.

De mondkapjesplicht die sinds 1 december geldt, blijft van kracht in publieke binnenruimtes, zoals openbaar vervoer, winkels, musea, restaurants en theaters. Tot slot blijft het devies: werk zoveel mogelijk thuis, houd anderhalve meter afstand en 'was je handen stuk'.

Rutte legt uit voor welke versoepelingen het kabinet heeft gekozen (en waarom):