Nieuwe programmering NPO Radio 2 en 5, Giel Beelen terug naar de publieke omroep

De programmering van NPO Radio 2 en NPO Radio 5 wordt vanaf oktober flink vernieuwd. De zenders doen het goed, maar "we willen onze luisteraars blijven verrassen", aldus zendermanager Peter de Vries.

Een van de verrassingen is de terugkeer van radio-dj Giel Beelen naar de publieke omroep. Hij krijgt een nieuwe vroege ochtendshow, elke werkdag van 04.00 uur tot 06.00 uur. Jeroen van Inkel verhuist van de doordeweekse ochtend op NPO Radio 5 naar de ochtenden in het weekend op NPO Radio 2, met het programma Rinkeldekinkel.

Verrukkelijke 15

Op Radio 5 wordt de doordeweekse ochtendshow overgenomen door Bert Haandrikman, met Goeiedag Haandrikman! en komt er tussen 12.00 en 14.00 uur een nieuw lunchprogramma met Daniël Dekker. Het volledige nieuwe schema van NPO Radio 5 is hier te vinden.

Het Oor Wil Ook Wat, met Emmely de Wilt is naast zaterdag voortaan ook op zondag tussen 09.00 uur en 12.00 uur te horen op Radio 2. Daarnaast keert De Verrukkelijke 15 terug, met Rob Stenders en Leo Blokhuis op zondag van 16.00 uur tot 18.00 uur. De nieuwe programmering van NPO Radio 2 staat hier.

Meurders naar 5

Veteraan Felix Meurders (73) stopt in januari als presentator van Spijkers met Koppen en stapt over naar NPO Radio 5, waar hij zaterdag van 10 tot 12 een muziekmagazine gaat presenteren. Wie hem bij Spijkers met Koppen opvolgt, is nog niet bekend.

In 2018 was er al sprake van dat Meurders moest stoppen bij het programma, om plaats te maken voor een jongere presentator. BNNVARA kwam terug op die beslissing. Officieel omdat er geen nieuw programma voor Meurders was, maar mogelijk heeft het ongenoegen over die beslissing bij de luisteraars en collega's ook een rol gespeeld.