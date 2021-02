Rutte: iets meer risico met corona, het is ongelooflijk spannend

premier Rutte - ANP

Het kabinet gaat de komende tijd iets meer risico nemen met het coronavirus, maar hoe dat zal gaan, is heel erg spannend. Dat heeft demissionair premier Rutte gezegd op de persconferentie waar hij een aantal kleine versoepelingen bekendmaakte. Die komen op het moment dat de besmettingen weer oplopen en er volgens deskundigen een derde golf aan komt. "Maar er is ook een andere realiteit", zei Rutte. "Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het ons valt. We zijn het aardig zat aan het worden. Het moet wel vol te houden zijn en daarom komen we nu in een fase waarin we bereid zijn iets meer risico te nemen." Minister De Jonge vergeleek het met het lopen van een marathon. "Wat we nu doen, is een beetje meer zuurstof geven, om het vol te kunnen houden." Premier Rutte legt uit waarom het kabinet kiest voor kleine versoepelingen:

Rutte: 'Het piept en kraakt, daarom nu bereid risico te nemen' - NOS

In het voortgezet onderwijs en het mbo kunnen leerlingen vanaf aanstaande maandag weer in ieder geval één dag in de week naar school. Verder mogen de contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten op woensdag 3 maart weer aan het werk. Klanten moeten wel reserveren en van tevoren moet er een checkgesprek plaatsvinden om zeker te zijn dat de klant geen klachten heeft. Volgens Rutte is die versoepeling belangrijk voor ondernemers en het welzijn van klanten. Hij denkt ook dat het veilig is, omdat het in een gecontroleerde omgeving om 1 op 1 contacten gaat, die niet dagelijks plaatsvinden.

