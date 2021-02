Gratis tampons voor Franse studentes: 1500 automaten op universiteiten

De Franse regering gaat gratis tampons en maandverband aanbieden aan studentes. Vanaf volgend studiejaar komen op en rond universiteiten in heel Frankrijk in totaal 1500 automaten te staan. Daar kunnen de producten worden afgehaald. Minister Frédérique Vidal (Hoger Onderwijs) maakte dat bekend na overleg met onder meer belangenorganisaties.

Volgens cijfers van de Franse overheid hebben ongeveer 1,7 miljoen Françaises moeite om elke maand maandverband en tampons te kunnen betalen. De minister zegt dat vrouwen niet in financiële problemen mogen raken, omdat ze een vrouw zijn en dus ongesteld worden. "Het is onaanvaardbaar dat vrouwen anno 2021 moeten kiezen of ze eten kopen of middelen om zichzelf te beschermen", aldus Vidal. "Het gaat om waardigheid en solidariteit."

Schotland was een paar maanden geleden het eerste land dat landelijk gratis maandverband en tampons beschikbaar ging stellen. In Frankrijk bestonden er tot nu toe alleen lokale initiatieven, onder meer in Parijs, Rennes en Lille.

Taboe onder mannen

Volgens critici rustte er met name bij mannelijke politici lange tijd een taboe op het onderwerp. "Sommigen vinden het onsmakelijk en willen er niet over praten", zei voorzitster Tara Heuzé-Sarmini van belangenorganisatie Règles Élémentaires. "Toen wij vijf jaar geleden begonnen, begrepen veel mensen helemaal niet waar we het over hadden. En nog steeds negeren sommigen het liever."

De afgelopen jaren publiceerden verschillende vrouwelijke parlementariërs rapporten en onderzoeken naar, wat in Frankrijk 'précarité menstruelle' wordt genoemd (vrij vertaald: ongesteld zonder geld), en wat op Twitter inmiddels een veel gebruikte hashtag is.