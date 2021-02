D66: geen Olympische Winterspelen in China om Oeigoeren

Als China zijn houding ten opzichte van de Oeigoeren niet verandert, moeten de Olympische Winterspelen volgend jaar van China naar een ander land worden verplaatst. Daarvoor pleit D66.

In het radioprogramma Nieuws en Co zei D66-Kamerlid Sjoerdsma dat China genocide pleegt op de Oeigoeren. Hij sprak van verschrikkelijke misstanden tegen de Oeigoerse moslimminderheid: "We moeten geen blad voor de mond nemen en het genocide noemen." Onder anderen GroenLinks en ChristenUnie zijn het met die kwalificatie eens.

Mogelijk meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden zitten vast in strafkampen en detentiecentra in de Chinese regio Xinjiang. De kwestie komt donderdag aan de orde in de Tweede Kamer en D66 hoopt dan een meerderheid achter zich te krijgen voor zijn standpunt.

Blok: geen genocide

Minister Blok wil tot nu de Chinezen niet beschuldigen van genocide. Volgens hem is er wel sprake van grootschalige mensenrechtenschendingen, zoals het opleggen van geboortebeperkingen. Maar hij schreef vorige week aan de Kamer dat "om als genocide te kunnen worden gekwalificeerd het noodzakelijk is dat vaststaat dat [het] is opgelegd met genocidale opzet".

De demissionair minister van Buitenlandse Zaken voegde eraan toe dat voor het kabinet uitspraken van internationale gerechtshoven, eenduidige conclusies uit wetenschappelijk onderzoek en vaststellingen door de VN leidend zijn. "Hiervan is op dit moment geen sprake", schreef hij aan de Kamer.

Het Canadese Lagerhuis bestempelde de behandeling van de Oeigoeren door China gisteravond wel als genocide en eerder deed ook de Amerikaanse regering dat. D66 wil dat Blok zich daarbij aansluit.