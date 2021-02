Australië en Facebook draaien alsnog: wet aangepast en wel betalen

"Iedereen verliest een beetje", reageert Mark Deuze, hoogleraar mediastudies (UvA) op de uitkomst. "Facebook was te veel aan het pesten en Australië ging nogal dommig om met de digitale cultuur waarin we leven." Hij doelt op het feit dat er alleen al voor linkjes betaald zou moeten worden. Dit leidde tot veel kritiek uit de techindustrie, onder meer van de bedenker van het wereldwijde web, Tim Berners-Lee.

De betalingen moeten de journalistiek dus gaan helpen. Al zijn daar ook wel vraagtekens bij te zetten, zegt Deuze. "Het is uiteindelijk nog maar de vaag of de journalistiek hier beter van wordt."

Google heeft al afspraken gemaakt met onder meer News Corp, Seven en Nine Entertainment; daarmee is vele tientallen miljoenen gemoeid. Het betekent dat de inhoud van deze mediapartijen te zien zal zijn in 'Google News Showcase'. Dit staat dus los van de zoekresultaten van de techgigant. Facebook gaat nu ook met uitgevers in gesprek.

"Alle aanpassingen geven de platforms een wat betere uitgangspositie in de onderhandelingen", zegt Stefan Kulk, universitair hoofddocent technologie en recht (UU). Hij denkt dat de grootste winst voor Facebook waarschijnlijk zit in het feit dat de overheid eerst moet kijken naar welke afspraken er zijn gemaakt, omdat ze daardoor onder de wet uit kunnen komen.

De afspraken leveren beide partijen een pr-overwinning op. Facebook kan zeggen dat Australië hun kant op is bewogen met deze wijziging en Australië kan erop wijzen dat het sociale netwerk alsnog met uitgevers om de tafel gaat over betalingen.

De escalatie van vorige week leidde wereldwijd tot aandacht voor de zaak. Facebook liet zien welke macht het heeft als het erop aankomt. Toch denkt Marietje Schaake, voormalig D66-Europarlementariër en nu directeur technologiebeleid bij de Stanford Universiteit, niet dat Facebook zo'n actie ook hier in Europa zal proberen. "De EU is een grotere markt, daar zullen bedrijven met hun dreigementen en lobby's rekening mee houden."

Europese richtlijnen

Er zijn al wel oproepen geweest van Europarlementariërs om het Australische model toe te passen in Europa. Mireille van Eechoud, hoogleraar informatierecht (UvA), wijst erop dat er op dit moment wetgeving in EU-lidstaten wordt geïmplementeerd die vergoedingen mogelijk maken en dat de regels hier anders zijn dan in Australië.

"Het linken en delen van korte fragmenten is in Europa uitgesloten van de nieuwe regels", zegt ze. Daarnaast is er in Europa geen arbitragecommissie die uiteindelijk kan bepalen wat de prijs wordt, hier moet een uitgever naar de rechter stappen. "Of het dus nu tijd is om in Europa te zeggen 'er moet een schep boven', lijkt me prematuur", zegt Van Eechoud.

Ondertussen zijn de Facebookpagina's van media als The Australian en de Sydney Morning Herald nog altijd leeg. Hoewel het blokkeren vorige week snel ging, kost het Facebook naar eigen zeggen nu een paar dagen om alles weer te herstellen.