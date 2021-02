Geen coronabesmettingen na proefcongres in Beatrix Theater

Tijdens het experimentele Fieldlab-congres in het Beatrix Theater in Utrecht is niemand besmet geraakt met corona. De organisatie heeft dat bekendgemaakt, nadat bezoekers en medewerkers achteraf nogmaals waren getest.

Het zakelijke congres werd gehouden op maandag 15 februari. Vijfhonderd bezoekers zaten met voldoende onderlinge afstand in de zaal. Vooraf testten zes mensen positief. Zij mochten dus niet meedoen.

Later bleek dat ook een medewerker besmet was geraakt, die wel op het congres rondliep. Volgens Fieldlab moet de besmetting na de reguliere PCR-test, maar nog voor het congres zelf hebben plaatsgevonden. De medewerker zou zelf niemand hebben besmet.

Experimentele cabaretvoorstelling

Afgelopen zaterdag was er een experimentele cabaretvoorstelling van Guido Weijers (500 bezoekers) en gisteren de voetbalwedstrijd NEC-De Graafschap (1100). Er staan nog vijf experimenten op de agenda, om te beginnen zondag, bij de wedstrijd Almere City FC-Cambuur Leeuwarden (1500 bezoekers).

De Fieldlab-experimenten moeten duidelijk maken onder welke voorwaarden publieksevenementen coronaproof kunnen worden gehouden.