Hackers UvA, HvA hadden toegang tot wachtwoorden studenten en medewerkers

De hackers die de systemen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) binnendrongen, hebben mogelijk de versleutelde wachtwoorden van studenten en medewerkers in handen gekregen. Ze konden erbij, maar of ze daarvan misbruik hebben gemaakt, weten we niet, zegt een woordvoerder.

Beide instellingen roepen alle gebruikers op uit voorzorg hun wachtwoord te wijzingen. Ondanks de versleuteling zouden hackers er misbruik van kunnen maken, zeggen ze.

Als het UvA- of HvA-wachtwoord hetzelfde is als het wachtwoord dat voor een ander account wordt gebruikt, is het verstandig ook dat te veranderen, zegt de UvA in een Twitter-bericht.

"Het hangt er heel erg van af hoe goed de wachtwoorden zijn beveiligd", zegt NOS-techredacteur Joost Schellevis. "Dat kan variëren van makkelijk te kraken tot praktisch onkraakbaar." Hij hoopt dat de oproep om ook identieke wachtwoorden van andere accounts te veranderen geen teken is dat de wachtwoorden slecht beveiligd waren.

De onderwijsinstellingen meldden de hack vorige week op hun website. Hoe groot die is en wie erachter zit, is ook nu nog niet duidelijk.