Hooggerechtshof Nepal haalt streep door ontbinding lagerhuis

Het hooggerechtshof in Nepal heeft het besluit van premier Oli om het lagerhuis te ontbinden, teruggedraaid. Oli nam dat besluit in december, omdat hij in conflict was gekomen met partijgenoten van de Communistische Partij. Door het uitschrijven van vervroegde verkiezingen hoopte hij zijn positie te versterken.

Tegen de ontbinding van het parlement waren tientallen bezwaarschriften ingediend, omdat Oli in strijd met de grondwet zou hebben gehandeld. Het hooggerechtshof is het daarmee eens en zegt dat de weggestuurde lagerhuisleden binnen dertien dagen bijeen moeten komen.

Omdat een meerderheid hem niet langer steunt, kan Oli op een motie van wantrouwen rekenen die naar alle waarschijnlijkheid wordt aangenomen.