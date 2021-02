13 uitzendingen, 13 partijen: 'Verkiezingen zijn óók feest voor journalistiek'

We hopen met Nieuwsuur een zo goed mogelijk beeld neer te zetten van het politieke landschap, op een manier die van ons verwacht mag worden: kritisch, goed geïnformeerd en met de blik niet alléén gericht op Den Haag. Daarom zult u bij ons de lijsttrekkers voorbij zien komen, maar óók hun achterban, in het land en in de studio.

Verkiezingen worden wel 'het feest van de democratie' genoemd, maar het is ook een feest voor de journalistiek. Niet vanwege het volgen van de campagnes, de plichtmatige online uitingen in coronatijd of de vele beloften waar politici nou eenmaal in grossieren. Wel vanwege de uitdaging om achter het opgelegd pandoer te kijken. Kloppen die beloftes wel? Hoe verhouden de praatjes in de campagne zich tot het stemgedrag? En wat verwachten de eigen kiezers van hun partijen? Dát zijn voor ons de wezenlijke vragen van de campagne.

Nieuwsuur kiest voor twee grote poten in de berichtgeving: we maken speciale verkiezingsuitzendingen in Hilversum over dertien partijen, waarin ook de lijsttrekker te gast is. En we trekken het land in, met de speciale reportageserie 'Buiten het Binnenhof', die de afgelopen weken werd uitgezonden. Daarin zoeken we naar het antwoord op de vraag hoe het electoraat aankijkt tegen de politiek in het afgelopen jaar en wat de verwachtingen zijn. We trokken door de provincies, van verzorgingshuis tot voedselbank en van klaslokaal tot boerenerf.

Daarnaast zijn de lijsttrekkers dus te gast in de Nieuwsuur-studio, tussen 24 februari en 12 maart. Vier kleinere partijen als onderdeel van de reguliere uitzending, de negen grootste partijen in thema-uitzendingen. En uiteraard besteden we in de reguliere uitzendingen ook aandacht aan overige partijen die meedoen aan de verkiezingen.

Onze ambitie is om kiezers te informeren over de werkelijkheid achter de beloftes en verkiezingsprogramma's. We proberen als het ware een röntgenfoto te maken. Door analyse van de partij, aan de hand van kiezersonderzoek door IPSOS. Door kritisch en geïnformeerd te interviewen. En door kiezers in gesprek te laten gaan met de lijsttrekker.

Debatten tussen de lijsttrekkers zult u vooral en veelvuldig bij onze collega's zien. Met Nieuwsuur hopen we aanvullend te zijn: per partij de inhoud in te duiken en daarnaast ook de burgers een rol te geven in onze politieke berichtgeving. Alles bij elkaar levert het hopelijk een compleet beeld op om op 17 maart goed beslagen ten ijs te komen en de verkiezingen dus inderdaad het feest van de democratie te laten zijn.