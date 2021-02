Succes Griekspoor in Montpellier kan deelname Rotterdam dwarsbomen

Tallon Griekspoor heeft voor de derde keer in zijn loopbaan de tweede ronde van een ATP-toernooi bereikt. De 24-jarige tennisser was in Montpellier Marcos Giron met 6-2, 6-7 (5), 6-3 de baas en dat heeft mogelijk gevolgen voor zijn deelname aan het ABN Amro-toernooi in Rotterdam.

De 27-jarige Amerikaan (de nummer 78 van de wereld) staat 82 plekken hoger op de wereldranglijst, maar daar was in de eerste set weinig van te merken. De tweede set kende geen breaks en ging voor Griekspoor verloren door één opslagverlies in de tiebreak.

Een snelle break in de derde set bracht hem alsnog de winst. Zijn twee eerdere ATP-zeges waren beide in Rotterdam. In 2018 versloeg hij Stan Wawrinka en een jaar later was hij te sterk voor Karen Chatsjanov.

Geen Rotterdam?

Om opnieuw deel te mogen nemen aan het ATP-toernooi van Rotterdam moet Griekspoor zich eerst via het kwalificatietoernooi zien te plaatsen. Dat toernooi begint eind deze week. Griekspoor moet dan wel uitgespeeld zijn in Frankrijk, anders kan hij niet deelnemen in Rotterdam.

Woensdag speelt Griekspoor de derde ronde in Montpellier.