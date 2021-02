Sportvisserij populair onder jongeren, vorig jaar 100.000 nieuwe leden

Sportvissen wordt steeds populairder in Nederland. De landelijke sportkoepel kreeg er vorig jaar bijna 100.000 leden bij, voor een groot deel jongeren.

Het aantal jeugdleden nam landelijk gezien met bijna 50 procent toe, blijkt uit gegevens van Sportvisserij Nederland. De afgelopen jaren groeide het aantal leden met omstreeks 5 procent per jaar. "De nieuwe aanwas in 2020 is met recht spectaculair te noemen", zegt Frank Bosman van Hengelsportfederatie Midden Nederland, onderdeel van de sportkoepel.

Dat de sport aan populariteit wint door het coronavirus was al bekend door de groei in het aantal verstrekte vispassen. In 2020 gaf de vereniging 644.000 passen uit, bijna 18 procent meer dan een jaar eerder, terwijl 2019 ook al een recordjaar was.

'Rust in mijn hoofd'

De toenemende populariteit van vissen onder jongeren is ook zichtbaar in Gelderland. Bij de Hengelsportfederatie Midden Nederland groeide het aantal leden met 11.000, een aanzienlijk deel van hen is minderjarig.

Volgens Bosman speelt onder andere Youtuber Enzo Knol een rol bij de groeiende interesse voor de sport. "Die is heel enthousiast over vissen en laat dat zien in zijn filmpjes", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Angelo (15) is een van de jongeren die het vissen heeft ontdekt tijdens de coronacrisis, onder meer omdat het niet goed gaat met zijn schoolwerk. "Vissen geeft me rust in mijn hoofd." Door de avondklok heeft hij wel minder tijd om te vissen. "Ik ga tegen halfnegen naar huis en dan sta ik de volgende ochtend weer op tijd op. Dan ga ik weer vissen."

Wedstrijden niet toegestaan

Ondanks dat vissen een coronaproof sport is, zijn wedstrijden nu wel verboden. "Het is een beetje gek, maar wel eerlijk, omdat andere sporten ook verboden zijn", zegt Bosman. "Iedereen hoopt natuurlijk dat we snel weer mogen, maar dat geldt niet alleen voor vissers."

Mensen die het vissen een keer willen uitproberen, moeten wel een speciale pas kopen. Wie zonder vispas door een handhaver wordt betrapt, kan een boete krijgen van minstens 140 euro.