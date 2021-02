RIVM meldt bijna 19 procent meer coronabesmettingen

Meer mensen laten zich testen: het waren er 263.291, ruim 70.000 meer dan vorige week (190.153). Van de mensen die zijn getest, was 9,8 procent positief en dat is een stuk lager dan de 11,5 procent van vorige week. Aura Timen, hoofd Infectiebestrijding van het RIVM, noemt het beeld minder rooskleurig dan verwacht. "We zitten in een stijgende trend. Dat zien we in alle leeftijdsgroepen en alle regio's. We zien in de modellen dat we richting de derde golf gaan."

In vergelijking met vorige week zijn er de afgelopen zeven dagen aanzienlijk meer mensen besmet geraakt met het coronavirus. De afgelopen week zijn er 29.977 nieuwe positieve tests bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 25.229. Dat is een toename van bijna 19 procent.

Landelijk steeg het aantal positieve meldingen per 100.000 inwoners in de afgelopen week in vergelijking met de week ervoor. In de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Drenthe en Gelderland-Midden bleef het aantal mensen met een positieve testuitslag ongeveer gelijk aan de week ervoor, maar in de overige veiligheidsregio's was sprake van een stijging in het aantal meldingen per 100.000 inwoners.

R-getal bijna 1

Het zogenoemde reproductiegetal ging ook omhoog: van 0.96 op 29 januari naar 0,99 op 5 februari. Dat betekent dat 100 mensen in Nederland op dat moment 99 anderen infecteerden. Daarmee blijft de epidemie vrijwel op hetzelfde niveau. Het aantal mensen dat met coronaklachten in het ziekenhuis is opgenomen, nam niet verder af, terwijl op de IC's afgelopen week weer iets meer mensen werden opgenomen.