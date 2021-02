Meeste contactberoepen vanaf volgende week weer toegestaan

Vanaf volgende week dinsdag mogen alle contactberoepen weer aan de slag, behalve sekswerkers. Volgens Haagse bronnen hebben de meest betrokken ministers daarover overeenstemming bereikt.

Premier Rutte en minister De Jonge zullen de details vanavond bekendmaken op een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. Zondag was al duidelijk geworden dat mensen binnenkort weer naar de kapper mogen. Nu blijkt dat ook bijvoorbeeld pedicures, schoonheidsspecialisten, rij-instructeurs en masseurs weer aan het werk mogen. Onder anderen fysiotherapeuten, tandartsen en dierenartsen waren al open.

Weer teamsporten tot en met 27 jaar

Voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 27 jaar worden teamsporten weer toegestaan. Het was al bekend dat ook in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs weer iets meer mogelijk wordt: die kunnen vanaf volgende week maximaal een dag in de week voor hun leerlingen open. Het wordt ook mogelijk om niet-essentiële winkels op afspraak te bezoeken.

De avondklok blijft voorlopig in stand tot de ochtend van 15 maart, dat is de eerste dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Dinsdag 9 maart wordt bekend of de maatregel wordt verlengd; het kabinet lijkt een apart 'weegmoment' te willen over het al dan niet in stand laten van de avondklok tijdens de verkiezingen.

Het aantal bezoekers dat mensen mogen ontvangen, blijft één. Sportscholen en de buitenschoolse opvang blijven gesloten.