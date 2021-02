Geen straf voor drugsdealende portiers, politie lokte hen uit

Portiers van een luxe Amsterdams hotel die een paar gram cocaïne verkochten aan undercoveragenten, zijn door de politie uitgelokt. Ze gaan daarom vrijuit, heeft de rechter bepaald.

De zaak draait om een undercoveractie van de politie in 2018. De politie begon die na tips dat portiers van hotel W drugs leverden aan gasten. Politiemensen deden zich voor als bezoekers van het hotel en vroegen drie medewerkers om cocaïne. Vrijwel meteen kregen ze de drugs op hun kamer geleverd.

De Amsterdamse rechter bepaalde vandaag dat het gebruikte opsporingsmiddel van 'pseudokoop' op zich wel mocht, maar dat de manier waarop de agenten het hebben aangepakt niet deugt. Het waren de agenten die om drugs vroegen, niet de verdachten die zelf iets aanboden.

Uitlokking

De rechter kon daardoor niet vaststellen of de verdachten van plan waren om uit eigen beweging drugs aan de agenten te verkopen. Ook werd voor de rechter niet duidelijk of de portiers al eerder drugs hadden verkocht aan hotelgasten. Daarom is in deze zaak sprake van uitlokking, oordeelde de rechter.

Het Openbaar Ministerie werd niet-ontvankelijk verklaard, wat betekent dat de verdachten niet vervolgd mogen worden. De officier van justitie had 30 uur taakstraf tegen de portiers geëist. Volgens het OM was er geen andere mogelijkheid dan de undercoveragenten zelf om drugs te laten vragen, omdat de tip was dat de portiers op verzoek drugs leverden.

Een van de advocaten in de zaak vermoedt dat het OM met deze zaak vooral een signaal wil afgeven aan de Amsterdamse hotels en horeca, dat drugsverkoop op geen enkele manier wordt getolereerd.