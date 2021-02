40 miljoen euro schade in glastuinbouw door sneeuw, wind was grootste probleem

Dat gebeurde ook bij een komkommerbedrijf in het Drentse Erica. "Vijftien of dertig centimeter sneeuw kan de kas nog wel hebben. Maar bij meer dan dat houdt het op. Door de druk van de sneeuw zakte het in", zegt eigenaar Koos de Vries. Bij hem ging in totaal zo'n 19 hectare kas kapot, meldt RTV Drenthe . "Ik doe dit werk al ruim veertig jaar. Een keer eerder maakte ik dit ook mee, in 1979. Toen was er eenzelfde situatie. Maar dat is dus meer dan veertig jaar geleden."

Ook in andere jaren hebben telers soms last van winters weer. "Glastuinbouwondernemers hebben dan te maken met kapotte leidingen en buizen. Wat ook voorkomt zijn luchtramen die vastvriezen. Maar dit jaar was het echt van een andere orde. Het was een calamiteit", zegt een woordvoerder van Interpolis.

Omroep West sprak eerder deze maand al met kweker Peter Lievaart uit Naaldwijk. "De sneeuw waaide van de hoge op de lage kas", zei hij toen. Uiteindelijk kon de kleine kas de 1 meter hoge berg sneeuw niet meer houden. "Hij is in de nok geknakt en de rest van de kas is als een soort domino-effect meegegaan. 12.000 meter glas is ingestort. Het is gewoon ongelooflijk. We hadden nooit gedacht dat dit zou kunnen gebeuren."

Hoewel de schade groot is, is Peter vooral blij dat de kas niet overdag instortte, terwijl er mensen aan het werk waren. "Als de kas vanochtend om 07.00 uur was ingestort dan hadden er zomaar zes bloemplukkers onder kunnen liggen. Dan was het echt een ramp geweest."