Geen bezwaar beachvolleybalsters tegen bikiniverbod bij toernooi in Qatar

De Nederlandse beachvolleybalsters hebben geen problemen met het verplicht spelen in lange kleding, volgende maand bij de eerste WorldTour-wedstrijd in Qatar. Boegbeeld Madelein Meppelink zegt dat iedereen van tevoren gepolst is door de internationale volleybalbond FIVB: "Wij zijn te gast in dit land en wij vinden de kledingvoorschriften dusdanig dat wij ons daarnaar voegen. We trainen ook in lange kleding, en als het koud is tijdens een toernooi hebben we ook geen bikini aan. We zijn vooral blij dat we weer kunnen spelen."

De Duitse beachvolleybalsters Karla Borger en Julia Sude doen uit protest niet mee. Het duo boycot het toernooi vanwege de strenge kledingvoorschriften. Voor zover bekend zijn zij de enige volleybalsters die om die reden niet naar Qatar gaan. Door de coronapandemie zijn er al maanden geen beachvolleybaltoernooien meer.

Mening gevraagd

De WorldTour voor mannen staat al een aantal jaar op het programma in Qatar. Toen duidelijk werd dat de vrouwen onder voorwaarden ook mee mochten doen, heeft de internationale volleybalbond alle deelneemsters gevraagd naar hun oordeel. "Van de vijftig speelsters die besloten hun mening te geven, was maar één iemand tegen. We vinden het juist positief dat we als speelsters zijn betrokken bij het hele proces," zegt Meppelink, die ook namens de beachvolleybalsters in de atletencommissie van de internationale bond zit, "Als we het echt niet hadden gewild, was dit toernooi niet doorgegaan."