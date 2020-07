Eerste federale executie in VS sinds 2003, direct na uitspraak hof

Voor het eerst in 17 jaar is er in de VS een federale doodstraf voltrokken. Daniel Lewis Lee, die is veroordeeld voor het doden van drie leden van een gezin in Arkansas in de jaren 90, stierf in een gevangenis in Indiana nadat hij een dodelijke injectie toegediend had gekregen.

Een aantal uren daarvoor gaf het Amerikaanse Hooggerechtshof hier toestemming voor. "Ik heb het niet gedaan", zei de 47-jarige Lee kort voor zijn executie. "Ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven, maar ik ben geen moordenaar. Jullie doden een onschuldige man", waren zijn laatste woorden.

Op laatste moment uitgesteld

In 2003 liet de Amerikaanse overheid voor het laatst een doodstraf ten uitvoer brengen. Na een pauze van zeventien jaar wordt de voltrekking van de federale doodstraf hervat en was Lee als eerste aan de beurt. Later deze week zijn er nog twee federale executies gepland. Voor volgende maand staat er ook een op de rol.

De executies van de vier terdoodveroordeelden werden gisteren nog verboden door een lagere rechtbank in Washington. Er was meer tijd nodig om de twijfels over het middel dat wordt gebruikt bij de executies te onderzoeken. Lee hoorde enkele uren voordat hij de dodelijke injectie zou krijgen dat zijn executie werd opgeschort.

Maar vandaag oordeelde het Hooggerechtshof met een krappe meerderheid dus dat ze toch mogen doorgaan en werd Lee alsnog geëxecuteerd.

Streng beleid

Federale executies komen in Amerika sporadisch voor. Tussen 2001 en 2003 werden er drie mensen geëxecuteerd. Daarvoor was de laatste in 1963. Met de hervatting van de doodstraf willen het ministerie van Justitie en president Trump hun misdaadaanpak kracht bijzetten.

De executies van terdoodveroordeelden ging in enkele staten gewoon door de laatste jaren. Die mensen werden veroordeeld door rechtbanken van die staten, zoals in Texas. In ruim twintig Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft.