Met de RB16B hoopt Verstappen het gat met Mercedes eindelijk te dichten

Hetzelfde, maar toch anders. Zo presenteert Formule 1-renstal Red Bull Racing de bolide waarmee Max Verstappen in 2021 een gooi naar de wereldtitel gaat doen. Aan de kleuren is nagenoeg niets veranderd en ook onder de motorkap zijn de verschillen met de RB16, de auto van afgelopen jaar, klein in vergelijking met andere seizoenen. Om die reden draagt de 2021-versie niet de naam RB17, maar RB16B. De auto is voor bijna tweederde een kopie van de auto van vorig seizoen, zegt teambaas Christian Horner.

De RB16B, de bolide van Max Verstappen in 2021 - Red Bull Content Pool

"Hij heeft veel geïnvesteerd om de achterkant van de auto stabieler te maken", zegt Formule 1-verslaggever Louis Dekker van de NOS, "zodat de coureurs de bolide beter in bedwang kunnen houden en meer snelheid uit de bochten mee kunnen nemen." "Daarnaast is de vloer van de RB16B nieuw en er is aerodynamisch het nodige verfijnd, al valt dat de gemiddelde kijker op het eerste oog niet op."

Presentaties voorafgaand aan seizoen Sinds afgelopen week halen de Formule 1-teams het doek van hun nieuwe auto. McLaren beet het spits af, ook Alpha Tauri en Alfa Romeo hebben de auto voor dit jaar inmiddels onthuld. Over tweeëneenhalve week hebben de coureurs in Bahrein drie testdagen om de auto in de vingers te krijgen. Twee weken later, op zondag 28 maart, is op hetzelfde circuit de eerste grand prix van het seizoen.

Het geringe aantal wijzingen heeft te maken met de coronacrisis. "De Formule 1-leiding besloot grote veranderingen aan het regelement een jaar naar achteren te schuiven", zegt Dekker. "De vrees was dat de enorme investeringen die gepaard gaan met het ontwerpen en bouwen van nieuwe auto's, en de komst van een nieuw reglement, de renstallen zodanig op kosten zouden jagen, dat diverse teams zouden omvallen." Geen seizoensstart in Melbourne Aanvankelijk had het seizoen 21 maart moeten beginnen in Australië, maar door de aanhoudende coronapandemie is de race in Melbourne verplaatst naar het einde van het jaar. De race in Zandvoort staat op de kalender op zondag 5 september. Bekijk hier de kalender van de Formule 1 in 2021:

Verstappen heeft bij Red Bull in de Mexicaan Sergio Pérez een nieuwe teamgenoot. Pérez vervangt Alexander Albon, die zijn stoeltje moest inleveren vanwege teleurstellende resultaten. Afgelopen seizoen wist hij slechts twee podiumplaatsen te veroveren. Verstappen stond na zeventien races elf keer op het podium, in Groot-Brittannië en Abu Dhabi schreef hij de grand prix op zijn naam. Het gat met Mercedes, door met name Lewis Hamilton al jaren de dominante factor in de Formule 1, was echter nog altijd groot.

Quote De nieuwe auto moet worden beschouwd als een bolide waar de puntjes op de i zijn gezet. Verslaggever Louis Dekker