Meer dan 6500 migranten dood bij werkzaamheden WK Qatar

Bij de werkzaamheden voor het WK voetbal in Qatar in 2022 zijn tot nu toe meer dan 6500 arbeidsmigranten om het leven gekomen. Dat schrijft The Guardian op basis van overheidsbronnen uit vijf Aziatische landen waar de migranten vandaan komen.

Het gaat om migranten uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka. Het totale aantal mensen dat bij de werkzaamheden is overleden ligt waarschijnlijk nog veel hoger. Over migranten uit andere landen, zoals de Filipijnen en Kenia, zijn geen cijfers bekend.

Qatar kreeg het WK in 2010 toegewezen. Sindsdien worden in hoog tempo grote stadions gebouwd. Het land ligt al langer onder vuur, omdat de mensen vaak in extreme hitte en onder erbarmelijke omstandigheden aan de stadions moeten werken.

Uitbuiting op grote schaal

Qatar stelt dat in veel gevallen arbeiders een natuurlijke dood zijn gestorven, als gevolg van bijvoorbeeld hartfalen. Maar volgens The Guardian is daar vaak geen sprake van, of is dat in ieder geval niet vastgesteld. Op de meeste lichamen wordt geen autopsie verricht.

Amnesty International meldde in 2016 al dat arbeidsmigranten in Qatar op grote schaal worden uitgebuit. Zo werden ze in vieze, kleine onderkomens ondergebracht en kregen ze minder salaris dan beloofd.