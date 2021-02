Nederlandse Europarlementariër leidt onderzoek naar misstanden Frontex

De Nederlandse Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks) gaat het Europese onderzoek leiden naar de misstanden bij de grensagentschap Frontex dat belast is met de bewaking van de Europese buitengrenzen. Het in Warschau gevestigde agentschap wordt beschuldigd van het illegaal tegenhouden van migranten. Ook zou er sprake zijn van wangedrag, intimidatie en mogelijk fraude.

Eurocommissaris Johansson die over Frontex gaat, noemde het deze week in het Europees Parlement voor een deel onwil van de leiding om de problemen aan te pakken. Volgens haar is de reden die Frontex aanvoert (de snelle groei van de organisatie) geen goed excuus. Al eerder uitte de eurocommissaris kritiek op de hoogste bestuurder van de organisatie. Ze riep eind vorig jaar directeur Leggeri ertoe op snel duidelijkheid te verschaffen over het illegaal tegenhouden en terugduwen van migranten aan de Turks-Griekse grens.

Strik stelde in het Europees Parlement al meerdere malen vragen over de zaak. "De onderste steen moet boven komen en we willen aanbevelingen kunnen doen zodat het in de toekomst niet meer voor kan komen."

Het onderzoek duurt naar verwachting vier maanden, waarbij niet alleen werknemers van Frontex worden ondervraagd maar ook de Europese Commissie op het matje wordt geroepen. Strik en haar commissie zijn ook van plan journalisten te horen.

Meer toezicht

De kritiek op Frontex gaat niet alleen over de migranten, maar ook over andere zaken waarbij de organisatie zich niet aan de regels hield. Zo zijn de gesprekken met een groot aantal lobbyisten verzwegen, terwijl dat volgens de Europese regels moet worden geregistreerd. Intussen heeft ook de anti-fraude organisatie OLAF een onderzoek naar Frontex geopend.

Strik wil dat er in de toekomst meer toezicht komt op Frontex. "Doordat er meer taken en mensen zijn gekomen is de organisatie groter geworden. daarom moeten we er meer op toezien dat alles volgens de regels gaat. Door betere democratische controle kunnen we in de toekomst misstanden voorkomen."